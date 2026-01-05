Programme des mercredis disponible ! MJC maison de suède Rennes 7 janvier – 11 février, les mercredis Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Le programme des mercredis pour les enfants de 6 à 12 ans est désormais disponible pour la période janvier – février ️✨

Au programme : activités ludiques, créatives, sportives et plein de moments de partage !

Renseignements et inscriptions :

➡️ Directement sur place au 5 rue de Suède, 35200 Rennes

Ou par téléphone au 02 99 51 61 70

⚠️ Places limitées, pensez à vous renseigner rapidement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T17:30:00.000+01:00

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



