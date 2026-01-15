Programme des Nuits de la lecture à la médiathèque de Joinville Joinville

Programme des Nuits de la lecture à la médiathèque de Joinville

Médiathèque de Joinville

Tout public

A l’occasion des Nuits de la lecture avec pour thème Villes et Campagnes , la médiathèque de Joinville organise une journée spécifique, riche en animations !

A 10h30 dictée destinée aux ados et aux adultes, c’est le moment pour tester vos connaissances en orthographe ! En plus, des petits cadeaux sont à la clé…

A partir de 14h atelier bricolage pour les enfants de 7 à 10 ans. Les enfants pourront créer un théâtre d’ombres, composé d’un castelet, des personnages et du décor.

A 17h les enfants présenteront et mettront en scène leur création lors d’un spectacle d’ombres intitulé Le rat des villes, le rat des champs .

Pour les activités de l’après-midi, la réservation est conseillée. .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est

