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Programme des spectacles : « Vivre à Bélaye » Bélaye

samedi 19 septembre 2026 · Bélaye

Programme des spectacles : « Vivre à Bélaye » Bélaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
46140 Bélaye
Département
Lot
Tarif
5 5 Tarif enfant

Bélaye

Programme des spectacles : « Vivre à Bélaye »

Bélaye Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2027-06-12

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-10 2026-11-08 2026-12-13 2027-01-10 2027-03-21 2027-04-24 2027-05-22 2027-06-12

L'association "Vivre à Bélaye" vous propose son programme culturel 2026/2027 : théâtre, musique, humour, chansons.

L'association "Vivre à Bélaye" vous propose son programme culturel 2026/2027 : théâtre, musique, humour, chansons.

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Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76  isatagaud@gmail.com

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English :

The « Vivre %E0 B%E9laye » association presents its 2026/2027 cultural program: theater, music, comedy, and songs.

L’événement Programme des spectacles : « Vivre à Bélaye » Bélaye a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cahors – Vallée du Lot

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