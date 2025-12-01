Programme des vacances de fin d’année de l’espace jeunes Plouider (Familles de la Baie) Salle omnisports Plouider

Programme des vacances de fin d’année de l’espace jeunes Plouider (Familles de la Baie)

Salle omnisports Espace Jeunes Plouider Finistère

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2026-01-02 19:00:00

2025-12-22

Voici le programme d’animation de l’espace jeunes de Plouider (association Familles de la Baie) qui est proposé du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026.

Diverses activités sont proposées durant cette période pour divertir tous les adolescents âgés de 11 à 17 ans de CLCL. .

Salle omnisports Espace Jeunes Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 6 61 13 67 19

