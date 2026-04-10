Programme des vacances de printemps 6-12 ans Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 13 – 24 avril Ille-et-Vilaine

Inscriptions à l’accueil de la Maison de Quartier. Les tarifs sont basés sur le quotient familial

Documents à fournir pour l’inscription :

– Attestation CAF le n° d’allocataire

– Fiche sanitaire de l’enfant remplie

– Fiche d’inscription

Le centre de loisirs de la maison de quartier Villejean accueille vos enfants de 6 à 12 ans avec un programme clé en main.

Centre de Loisirs avril 2026

Le centre de loisirs

C’est un programme souple qui d’adapte aux enfants, à leur rythme et leur envies…

Des activités variées qui font grandir, découvrir, apprendre et surtout s’amuser ! Du sport, des jeux, des créations, de la

cuisine, des visites et sorties.

Lundi au vendredi:

09h00 – 18h00

9h – 9h30 : accueil des enfants

10h – 12h : activités, sorties, jeux

12h – 14h : repas du midi

+ temps calme

14h – 17h : activités + goûter

De 17h à 18h : départ des enfants

► Certaines activités nécessitent des départs anticipés ou des retours plus tardifs. Soyez bien attentifs aux informations données par l’équipe chaque jour.

Repas du midi:

Repas à fournir par les familles. Possibilité de réchauffer sur place.

le goûter est fourni par le centre de loisirs

Chaque jour mettre dans un sac à dos, tenues adapté, gourde et carte Korrigo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T18:00:00.000+02:00

1

02 99 59 04 02

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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