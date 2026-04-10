Programme des vacances de printemps 6-12 ans Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes
Programme des vacances de printemps 6-12 ans Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes lundi 13 avril 2026.
Programme des vacances de printemps 6-12 ans Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 13 – 24 avril Ille-et-Vilaine
Inscriptions à l’accueil de la Maison de Quartier. Les tarifs sont basés sur le quotient familial
Documents à fournir pour l’inscription :
– Attestation CAF le n° d’allocataire
– Fiche sanitaire de l’enfant remplie
– Fiche d’inscription
Le centre de loisirs de la maison de quartier Villejean accueille vos enfants de 6 à 12 ans avec un programme clé en main.
Centre de Loisirs avril 2026
Le centre de loisirs
C’est un programme souple qui d’adapte aux enfants, à leur rythme et leur envies…
Des activités variées qui font grandir, découvrir, apprendre et surtout s’amuser ! Du sport, des jeux, des créations, de la
cuisine, des visites et sorties.
Lundi au vendredi:
09h00 – 18h00
9h – 9h30 : accueil des enfants
10h – 12h : activités, sorties, jeux
12h – 14h : repas du midi
+ temps calme
14h – 17h : activités + goûter
De 17h à 18h : départ des enfants
► Certaines activités nécessitent des départs anticipés ou des retours plus tardifs. Soyez bien attentifs aux informations données par l’équipe chaque jour.
Repas du midi:
Repas à fournir par les familles. Possibilité de réchauffer sur place.
le goûter est fourni par le centre de loisirs
Chaque jour mettre dans un sac à dos, tenues adapté, gourde et carte Korrigo
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-24T18:00:00.000+02:00
1
02 99 59 04 02
Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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