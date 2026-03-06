PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Bâtiment de l’ancienne gendarmerie Saint-Bertrand-de-Comminges

PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Saint-Bertrand-de-Comminges

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

2026-04-14

Lugdunum des Convènes, une capitale antique au cœur des Pyrénées

L’exposition permanente Lugdunum des Convènes, une capitale antique au cœur des Pyrénées vous permet de découvrir les actuelles données archéologiques dans une scénographie repensée, plus immersive, associant aux œuvres des dispositifs numériques. .

Bâtiment de l'ancienne gendarmerie 40 Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

Lugdunum des Convènes, an ancient capital in the heart of the Pyrenees

