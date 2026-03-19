Programme des vacances de printemps au pôle Action Collective Famille Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Programme des vacances de printemps au pôle Action Collective Famille

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Le pôle action collective famille de l’ACSL propose, dans le cadre des vacances de printemps, du 7 au 17 avril, des animations pour petits et grands. Inscriptions au 03 84 40 38 97 ou 03 84 40 56 55. .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

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English : Programme des vacances de printemps au pôle Action Collective Famille

L’événement Programme des vacances de printemps au pôle Action Collective Famille Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD