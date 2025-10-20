Programme des vacances d’octobre à Par Tout Artiste 59 square Charles Dullin Rennes

Programme des vacances d’octobre à Par Tout Artiste 59 square Charles Dullin Rennes 20 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Sur inscription, à partir de 0.50€ selon QF Caf

Venez découvrir le programme des prochaines vacances

Pour ces vacances, vous trouverez pour les enfants (à partir de 6 ans ) et ados:

– Les ateliers libres – Enfants

– Sorties Exploratoires enfants et ados

– Workshop ado Plats Toniques, céramique avec l’artiste Charlotte Beltzung

– Un atelier « parade lumineuse » tout public avec l’artiste Seza pour préparer la Fête d’Hiver Sarah Bernhardt

– Des ateliers enfants autour du mobile en lien avec la prochaine exposition de Florence Novembre à Par Tout Artiste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T12:00:00.000+01:00

contact@partoutartiste.fr 06 13 66 63 65

59 square Charles Dullin 59 square Charles Dullin 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine