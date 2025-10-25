Programme des visites du Pays d’Art et d’Histoire 2025

place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 15:15:00

Date(s) :

2025-11-08

Programme détaillé 2023 du Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent des visites guidées ou contées, des expositions, des conférences.

Vous trouverez ci-dessus, le programme détaillé du Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent 2025 en téléchargement. .

place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 91 ccva-archives@valdargent.com

English :

Detailed program 2023 of the Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent: guided or storytelling tours, exhibitions, conferences.

German :

Detailliertes Programm 2023 des Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent: Führungen oder Erzählungen, Ausstellungen, Vorträge.

Italiano :

Programma dettagliato per il 2023 del Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent: visite guidate o raccontate, mostre, conferenze.

Espanol :

Programa detallado 2023 del Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent: visitas guiadas o narradas, exposiciones, conferencias.

L’événement Programme des visites du Pays d’Art et d’Histoire 2025 Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de tourisme du Val d’Argent