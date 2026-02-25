Programme Dimanche- Nature & Culture en fête Rue Guy de Rochefort Herbignac

Programme Dimanche- Nature & Culture en fête

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Le Château de Ranrouët ouvre sa saison 2026 avec un grand week‑end festif, gratuit et ouvert à tous les 11 et 12 avril. Entre patrimoine, nature et biodiversité, découvrez un programme riche pensé pour toute la famille. Animations, ateliers, exposition, visite nocturne et rencontres artistiques vous invitent à explorer autrement ce site médiéval entouré de verdure. Chaque jour offre une immersion différente il ne vous reste qu’à choisir votre moment… ou venir tout le week-end !

Découvrez sur cette page le programme du dimanche classé par type d’animations et par horaires. Toutes les activités sont sans réservation, sauf les ateliers de modelage et la visite nocturne.

BALADE-DECOUVERTE

Dans la forêt du château (titre à confirmer par Philippe)

Une découverte de la biodversité avec Philippe Della Valle Responsable du service biodiversité, marais, littoraux CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo 10h30-12h 1h30/ > 8 ans gratuit sur inscription



OUVERTURE DE L’EXPOSITION Les p’tites bêtes du château

Photographies des insectes du château Fanny Bena, médiatrice 14h à 18h

Médiatrice au château et photographe à ses heures, Fanny BENA vous entraîne dans une exploration du monde fascinant des insectes. Du papillon à la libellule, en passant par les abeilles sauvages et les criquets, tous ont été photographiés au château de Ranrouët. Un voyage en images pour voir autrement ces êtres minuscules et mieux les connaître.



Quizz vert sur l’expo 15h tout public



SPECTACLES

La forêt, Conte participatif Cie De Pierre et d’Ecorce 14h30 &16h 45 mn tout public

Une histoire dont le public est le héros.

Sur le chemin, un arbre / Balade contée et musicale d’arbre en arbre. Cie Sur les Rives 16h 1h tout public

Une grand-mère glaneuse de graines et un grand-père semeur de poésies… Les histoires et les mélodies à l’accordéon racontent tour à tour l’importance du lien entre les générations, celle de la transmission des mots et des gestes et la nécessité de protéger notre environnement naturel.



ANIMATIONS

Explorations vertes et mûres Cie A nous la découverte de 14h à 18h tout public

Réalisez un inventaire de la faune et de la flore avec le professeur Taupe et son laboratoire itinérant. Une approche à la fois scientifique, sensorielle et artistique du monde vivant.

RENCONTRE

Jonathan Bernard, sculpteur plasticien, Echanges avec l’artiste & démonstrations de taille directe sur bois 14h à 18h tout public

En essayant de révéler la puissante énergie vitale qui habite le bois, Jonathan Bernard aborde en creux la relation complexe de l’homme au monde qui l’entoure et au passage du temps. Les matières premières que j’utilise, évoquent les saisons, les cycles immuables de la nature mais aussi la fragilité du vivant, son caractère éphémère, autant d’échos à nos propres réalités.

Les sculptures réalisées par Jonathan Bernard sont à découvrir au château toute l’année.



ATELIER

C’est que pour les oiseaux ! Fabrication d’une mangeoire en argile Atelier de poterie Miss Terre 14h, 16h durée 1h30 > 8 ans 7 € sur inscription .

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

English :

