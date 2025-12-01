Programme du 20 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Programme du 20 décembre Noël à Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

20 décembre 2025, 10:00:00

20:00:00

Date :

2025-12-20

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

– De 10h30 à 12h Le Noël des Patanours dans le Forum de l’ école du centre-ville

Spectacle petite enfance, 0/3ans spécialement conçu et adapté pour les enfants de maternelle, venez découvrir un spectacle rempli de surprises et de rebondissements, une belle histoire d’amitié et de tendresse. Pour les enfants scolarisés en maternelle accompagnés de leur(s) parent(s)

– De 10h à 12h Lecture d’albums (à partir de 5 ans) à la Médiathèque

– De 14h à 18h En avant la partie, séance de jeux (à partir de 3 ans) à la Médiathèque

– De 14h30 à 15h30 Danse africaine par Africa Mouv’ au Parvis des Halles Démonstration et initiation tout public

– De 14h à 14h30, de 15h à 15h30, de 16h à 16h30 et de 17h à 17h30 La caravane magique Cie À deux mains à l’ École du centre-ville.

Spectacle de lumière noire (à partir de 3 ans) la caravane magique, c’est une petite scène dans une caravane aux milles couleurs. Entrez dans ce petit théâtre insolite pour découvrir un spectacle original de magie et lumière noire. Pour les enfant(s) scolarisés en élémentaire accompagnés de leur(s) parent(s). Limité à 25 places pour chaque session

– De 14h30 à 16h Projection d’un film sur le thème de Noël (à partir de 6 ans) à la Médiathèque

– De 16h15 à 17h15 Chant de Noël par la Balise au Parvis des Halles

– De 17h30 à 19h Concert 70’s soul tribute au Parvis des Halles

70’Soul Tribute, c’est une bande de copains unis par la même passion faire revivre la magie des années 70, quand la soul, le funk et le jazz vibraient ensemble. Porté par une voix puissante et un groove contagieux, le groupe célèbre les légendes — Stevie Wonder, Marvin Gaye, Bill Withers, Michael Jackson — et invite le public à partager un moment d’énergie, d’émotion et de bonne humeur.

– De 18h à 19h30 Konkern’ Noz au Parvis des Halles

Visite guidée de la Ville-Close dans la magie de la nuit Tarif plein 6 € | réduit 4 € | gratuit de 12 ans .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

