Programme du 21 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Programme du 21 décembre Noël à Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

Dimanche 21 décembre

– La rando de Noël , départ libre de 8h30 à 10h30 sur le Parvis des Halles ouverte à tous, cette randonnée déguisée propose deux parcours accessibles de 6 km et 9 km, à parcourir en courant ou en marchant. Les participants auront la surprise de traverser certains sites publics et privés, spécialement ouverts pour l’occasion.

À partir de 6 € Gratuit pour les moins de 12 ans

Inscriptions sur place

Événement solidaire, la Rando de Noël reverse l’intégralité de ses bénéfices à l’association Handisport Cobreizh, pour soutenir ses actions en faveur du sport accessible à tous.

Une belle manière de commencer la journée bouger, s’amuser… et faire une bonne action !

– De 14h à 17h Maquillage enfants avec Just’make up au Parvis des Halles

– De 16h à 17h Le Village de Noël s’animera d’une énergie toute bretonne avec la Breizh Battle proposée par l’ensemble Eostiged Ar Stangala sur le parvis des Halles.

Cette battle pas comme les autres sera arbitrée par Simon Cojean, véritable maître de cérémonie, qui entraînera le public dans cette joute chorégraphique où la participation et l’ambiance sont de mise. Les spectateurs seront invités à encourager, réagir, choisir… bref, à faire partie intégrante du spectacle !

Un moment festif, joyeux et totalement décalé, à partager en famille ou entre amis.

Du 19 au 24 décembre

– De 16h30 à 19h: À partir du vendredi 19 décembre, le petit train de Noël reprend du service sur le parvis des Halles pour le plus grand bonheur des enfants !

Gratuit, ce manège incontournable du Village promet des tours joyeux et enchanteurs au cœur des festivités. .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

English :

L’événement Programme du 21 décembre Noël à Concarneau Concarneau a été mis à jour le 2025-12-05 par OTC CCA