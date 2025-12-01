Programme du 22 décembre: Noël à Concarneau Concarneau

Programme du 22 décembre: Noël à Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-22 20:00:00

2025-12-22

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

Le lundi 22 décembre

– De 10h30 à 19h petit train Manège gratuit au Parvis des Halles

– De 11h à 12h et de 15h à 16h Les Ty’Per Ce spectacle tout public, accessible dès 5 ans, promet un moment convivial où musique, mise en scène décalée et bonne humeur s’entremêlent.

Entre rythmes entraînants, gags et interactions avec le public, Les Ty’per offrent une expérience festive qui ravira aussi bien les enfants que les parents. .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

