Programme du 23 au 29 juillet 2025 Guipry-Messac

Programme du 23 au 29 juillet 2025

22 rue de Vannes Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-29

2025-07-23

Comme chaque année, votre salle reste reste ouverte tout l’été grâce à la très dynamique équipe des bénévoles du #cinemaalliance !!

Voici le programme de la semaine

?? LES SCHTROUMPFS LE FILM Qu’est-ce qui est bleu et qui revient cet été pour une nouvelle aventure ? ????

?? LIFE OF CHUCK ???????????? ?????? ?????? ???? ?????????????? et celle de Chuck est de celles qu’on n’oublie jamais ?

?? JURASSIC WORLD RENAISSANCE Une nouvelle ère commence ?? .

