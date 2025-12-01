Programme du 23 décembre Noël à Concarneau Concarneau
Programme du 23 décembre Noël à Concarneau Concarneau mardi 23 décembre 2025.
Programme du 23 décembre Noël à Concarneau
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-23 20:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Village de Noël composé de 8 chalets.
4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.
– De 14h à 14h30 La Bulleuse, spectacle de bulles sur le Parvis des Halles
Un moment délicat et féerique où les bulles prennent vie ! La Bulleuse transforme l’air en un univers scintillant, rempli de formes étonnantes et de jeux de lumière. Un spectacle qui émerveille les petits… et les grands.
– De 15h30 à 16h30 Zag fait son cirque sur le parvis des Halles
Tout public à partir de 5 ans
Place à l’humour, au rythme et à l’interaction ! Entre acrobaties, jonglage et facéties clownesques, Zag emporte le public dans un spectacle vivant, drôle et accessible à toute la famille.
Une belle après-midi de spectacles pour plonger pleinement dans la magie des fêtes !
– De 17h à 19h Three sips later au Parvis des Halles
Concert pop/rock
Du 19 au 24 décembre
– De 16h30 à 19h: À partir du vendredi 19 décembre, le petit train de Noël reprend du service sur le parvis des Halles pour le plus grand bonheur des enfants !
Gratuit, ce manège incontournable du Village promet des tours joyeux et enchanteurs au cœur des festivités. .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
English :
L’événement Programme du 23 décembre Noël à Concarneau Concarneau a été mis à jour le 2025-12-05 par OTC CCA