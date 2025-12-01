Programme du 23 décembre Noël à Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

– De 14h à 14h30 La Bulleuse, spectacle de bulles sur le Parvis des Halles

Un moment délicat et féerique où les bulles prennent vie ! La Bulleuse transforme l’air en un univers scintillant, rempli de formes étonnantes et de jeux de lumière. Un spectacle qui émerveille les petits… et les grands.

– De 15h30 à 16h30 Zag fait son cirque sur le parvis des Halles

Tout public à partir de 5 ans

Place à l’humour, au rythme et à l’interaction ! Entre acrobaties, jonglage et facéties clownesques, Zag emporte le public dans un spectacle vivant, drôle et accessible à toute la famille.

Une belle après-midi de spectacles pour plonger pleinement dans la magie des fêtes !

– De 17h à 19h Three sips later au Parvis des Halles

Concert pop/rock

Du 19 au 24 décembre

– De 16h30 à 19h: À partir du vendredi 19 décembre, le petit train de Noël reprend du service sur le parvis des Halles pour le plus grand bonheur des enfants !

Gratuit, ce manège incontournable du Village promet des tours joyeux et enchanteurs au cœur des festivités. .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

English :

L’événement Programme du 23 décembre Noël à Concarneau Concarneau a été mis à jour le 2025-12-05 par OTC CCA