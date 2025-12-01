Programme du 26 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Programme du 26 décembre Noël à Concarneau

26 décembre 2025, 10:00:00

20:00:00

2025-12-26

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

Vendredi 26 décembre

– De 15h à 16h15 et de 17h15 à 18h15 Orgue de barbarie par la Cie Bol d’air au Parvis des Halles

– 16h30 > 17h La graine de folie au Pôle culturel

Conte/théâtre par la Cie KER HIRSUTE ! Tout public À partir de 5 ans

Un conteur ? Un oiseau extraterrestre ? Il sème des histoires et plante des graines de folie. Et bientôt nous aurons tous en commun autour du cou un joyau dont les pouvoirs pourraient bien nous être révélés ! La sagesse et la folie sont sœurs jumelles. Toutes les deux vont et viennent comme des nuées dans le ciel. Notre monde sans l’une ou l’autre perdrait sa terre ou son eau. La folie c’est comme l’enfance ça se nourrit toute sa vie ! Offert par notre partenaire E.Leclerc Concarneau. .

