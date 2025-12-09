Programme du 27 décembre Noël à Concarneau Concarneau
Programme du 27 décembre Noël à Concarneau
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-28
2025-12-12
Village de Noël composé de 8 chalets.
4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.
– De 10h30 à 19h Structure gonflable au Parvis des Halles
Viens t’amuser en toute sécurité dans notre grande structure gonflable !
– De 15h30 à 17h30 Impro Libre au Parvis des Halles
Impostures sur le Village de Noël
– De 17h30 à 19h Concert Oba Trio au Parvis des Halles
Choro, samba, forró, bossa nova… Oba Trio vous propose un cocktail musical brésilien qui fera vibrer le Village. .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
