Programme du 27 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Programme du 27 décembre Noël à Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 20:00:00

2025-12-27

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

– De 10h30 à 19h Structure gonflable au Parvis des Halles

Viens t’amuser en toute sécurité dans notre grande structure gonflable !

– De 15h30 à 17h30 Impro Libre au Parvis des Halles

Impostures sur le Village de Noël

– De 17h30 à 19h Concert Oba Trio au Parvis des Halles

Choro, samba, forró, bossa nova… Oba Trio vous propose un cocktail musical brésilien qui fera vibrer le Village. .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

