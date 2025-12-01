Programme du 28 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Début : 2025-12-28 10:00:00
fin : 2025-12-28 20:00:00

2025-12-28

Village de Noël composé de 8 chalets.
4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

Dimanche 28 décembre
– De 10h30 à 19h Structure gonflable au Parvis des Halles
Viens t’amuser en toute sécurité dans notre grande structure gonflable !
– De 14h à 17h Maquillage enfants avec Just’make up au Parvis des Halles

– De 15h à 17h Concours de pulls de Noël au Parvis des Halles
Petits et grands sont invités à défiler avec leur plus beau pull de Noël dans une ambiance conviviale, animé par DJ Nox Event. . Inscriptions pour défiler felix.orhant@concarneau.fr ou sur place à partir de 14h.   .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44 

