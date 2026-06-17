Programme du Brizeux de cet été Etablissement Le Brizeux Quimperlé mercredi 1 juillet 2026.

Quimperlé

Programme du Brizeux de cet été

Etablissement Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Rock métal, karaoké, repas cabaret, défilé de pin-up… Le bar Le Brizeux affichera une programmation décalée pour cet été.

Notamment, les matchs de coupe du monde sont diffusés pendant les happy hours du jeudi. .

Etablissement Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 19 25

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English :

L’événement Programme du Brizeux de cet été Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS