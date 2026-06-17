Programme du Brizeux de cet été Etablissement Le Brizeux Quimperlé
Programme du Brizeux de cet été Etablissement Le Brizeux Quimperlé mercredi 1 juillet 2026.
Quimperlé
Programme du Brizeux de cet été
Etablissement Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Rock métal, karaoké, repas cabaret, défilé de pin-up… Le bar Le Brizeux affichera une programmation décalée pour cet été.
Notamment, les matchs de coupe du monde sont diffusés pendant les happy hours du jeudi. .
Etablissement Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 19 25
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English :
L’événement Programme du Brizeux de cet été Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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