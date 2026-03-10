Programme du concours d’entrée au CNSMD de Lyon : piano Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Concert-rodage des élèves des classes de piano

Le jeudi 02 avril 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-02T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T17:00:00+02:00_2026-04-02T19:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) et trouvez le meilleur itinéraire

