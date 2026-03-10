Programme du concours d’entrée au CNSMD de Lyon : piano Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Programme du concours d’entrée au CNSMD de Lyon : piano Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 2 avril 2026.
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Concert-rodage des élèves des classes de piano
Le jeudi 02 avril 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-02T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-02T17:00:00+02:00_2026-04-02T19:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) et trouvez le meilleur itinéraire