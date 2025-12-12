Programme du concours d’entrée au CNSMD de Paris Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski





Élèves et étudiant·es des classes de piano présentent leur programme de concours d’entrée au CNSMD de Paris

Le mardi 13 janvier 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

