Programme du concours d’entrée au CNSMD de Paris Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mardi 13 janvier 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Élèves et étudiant·es des classes de piano présentent leur programme de concours d’entrée au CNSMD de Paris
Le mardi 13 janvier 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
