Programme du dimanche 14 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

2025-12-14

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

– De 10h à 20h Vente de produits régionaux et artisanaux par les comités de jumelage de Penzance, Bielefeld-Senne et Combloux au Parvis des Halles.

De 15h à 16h le Père Noël fera son entrée par la mer, à bord du Santa Maria, pour un rendez-vous aussi spectaculaire qu’incontournable.

Après avoir longé l’arrière-port, le Père Noël accostera sur le quai avant de rejoindre le Village de Noël, escorté par la fanfare Savato, dont les airs festifs guideront son cortège.

Il y rencontrera ensuite les enfants, prendra le temps d’échanger quelques mots, de poser pour des photos, et donnera le coup d’envoi officiel de la magie des fêtes au cœur de la Ville Bleue.

Un moment chaleureux et féerique à ne pas manquer en famille !

– De 15h à 17h Fanfare Savato au Parvis des Halles

Fanfare fondée sur les cendres du groupe de scène Penn Sardin “Skalectif”, la formation est remontée en formule rue 100% acoustique aux alentours de l’an 2009, l’effectif à géométrie variable peut, au max être composé de 14 soufflant(e)s et de 4 percussionnistes. Pas du tout bloqué sur un seul style, chaque Savatiste apporte sa touche perso et son inspiration dans le but de vous proposer un répertoire complètement atypique, dans un mix NewOrléansBalkanoSkaSurfRastaPunk à la sauce Brass Band Ricain Douarneniste. .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne

