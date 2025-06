PROGRAMME DU KALEIDO BAR EN JUILLET Montpellier 4 juillet 2025 07:00

Hérault

PROGRAMME DU KALEIDO BAR EN JUILLET 2 Rue Jules Latreilhe Montpellier Hérault

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-19

2025-07-04

2025-07-05

2025-07-09

2025-07-12

2025-07-18

2025-07-19

2025-07-25

2025-07-26

Une expo-manifeste née d’un mémoire, ancrée dans le réel, tournée vers la lutte.

À travers cette exposition, Dimo poursuit un travail de fond engagé sur deux années, croisant recherche universitaire et création plastique.

SOIREES ET AUTRES EVENEMENTS AUTOUR DE L’ART ET DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE

Vendredi 04 Juillet HOUSE/AFRO HOUSE DJ SET, 19H-1H

Le collectif PERROKAY (https://www.instagram.com/perrokay_club/) prend le contrôle

du sous-sol du Kaleido.

House & Afro House avec Chico, Jules & Delval aux platines.

Entrée libre et gratuite.

Samedi 05 Juillet FUNKY HOUSE DJ SET, 21h-1h

BETA Prod sera aux platines pour un set

funky house au rez de chaussé du Kaleido, au plus près de l’énergie du bar et des clients.

Entrée libre et gratuite.

Mercredi 09 Juillet ZONE ONZE PRESENTE INSOMNIA

Evènement au Kaleido avec la tenue d’INSOMNIA, marché sonore nocturne organisé par

Zone Onze .

Au programme

Des fripes à gogo avec Back to Frip (@backtofrip)

Du live painting par Sofia Oumeur (@_paranoidandroid), et Sarah Champ (@sarahchampart).

Des créations à shopper (photos, croquis, peintures etc..) de Iso (@iso_mtp),

Gentildess1 (@Gentildess1), Margaux Pastor (@margaux_pastor_art), Ombeline (@ombishow) et Zaka (@zakapaints)

Des Flash Tattoo par Corazine (@corazive)

Un line-up de folie pour vous faire danser avec El Batif (@elbatif), Brixton (@brixtooon), Platine (@platine.love), Peker (@pekergroove), Hild (@)et Le Doud (@le_doud_le_vrai)

Entrée libre et gratuite.

Samedi 12 Juillet HOUSE DJ SET, 21h-1h

Programmation / Line-up en cours de finalisation.

Entrée libre et gratuite.

Dimanche 13 Juillet EXCEPTIONNELEMENT OUVERT DJ SET TECHNO / HOUSE

Programmation / Line-up en cours de finalisation.

Entrée libre et gratuite.

Vendredi 18 Juillet TATTOO FLASH NIGHT, 19h-00h

Morihaku (@morihaku.tat) vous propose ses planches de tattoo en flash toute la nuit.

Samedi 19 Juillet HOUSE DJ SET, 21h-1h

Programmation / Line-up en cours de finalisation.

Entrée libre et gratuite.

Vendredi 25 Juillet STAND UP 21h-23h

Le CRAZE COMEDY CLUB (@craze.comedyclub) posera son micro au Kaleido Bar, pour une soirée stand-up exceptionnelle. Pendant 1h30, plusieurs humoristes se succéderont sur scène pour offrir au public une véritable immersion dans l’univers du stand-up.

Créé à Montpellier, le Craze Comedy Club est un plateau itinérant qui s’invite dans les bars et restaurants pour y installer une scène éphémère et conviviale. L’objectif démocratiser le stand-up en allant à la rencontre du public là où il vit, dans des lieux de proximité. Chaque date met en lumière une sélection d’humoristes de la région, représentatifs de la nouvelle scène locale.

Cette collaboration avec le Kaleido marque une nouvelle date dans la tournée estivale du Craze Comedy Club, avec pour mission de faire rayonner l’humour dans les lieux de vie de la région.

Entrée 8 euros avec un verre de vin (rouge, rosé ou blanc)

Samedi 26 Juillet HOUSE DJ SET, 21h-1h

Programmation / Line-up en cours de finalisation.

Entrée libre et gratuite. .

2 Rue Jules Latreilhe

Montpellier 34000 Hérault Occitanie kaleido.bar@gmail.com

English :

A manifesto exhibition born of a memoir, rooted in reality, turned towards struggle.

With this exhibition, Dimo pursues a two-year project combining academic research and artistic creation.

German :

Eine Manifest-Ausstellung, die aus einer Erinnerung entstanden ist, in der Realität verankert ist und sich dem Kampf zuwendet.

Mit dieser Ausstellung setzt Dimo eine zweijährige Grundlagenarbeit fort, die universitäre Forschung und plastisches Schaffen miteinander verbindet.

Italiano :

Una mostra manifesto nata da una memoria, radicata nella realtà, rivolta alla lotta.

Con questa mostra, Dimo prosegue un progetto biennale che unisce ricerca accademica e arte visiva.

Espanol :

Una exposición-manifiesto nacida de una memoria, enraizada en la realidad, vuelta hacia la lucha.

Con esta exposición, Dimo continúa un proyecto de dos años que combina la investigación académica y el arte visual.

