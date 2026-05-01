PROGRAMME : DU MAI DE SAINT-PIERRE 51ᵉ ÉDITION LESPRI MWA MÉ, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

PROGRAMME : DU MAI DE SAINT-PIERRE 51ᵉ ÉDITION LESPRI MWA MÉ 1 et 31 mai Saint-Pierre Martinique Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T15:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00 – 2026-06-01T05:59:00+02:00

Cette 51ème édition s’inscrit dans un contexte particulier de retour aux sources sous la thématique « Lespri Mwa Mé : une ville, une énergie, une histoire » Saint-pierre devient un théâtre à ciel ouvert Plus qu’un festival où la mémoire rencontre la création, où le sport côtoie les arts, et où la transmission relie les générations.

Entre moments de recueillement et éclat de joie, nous vous invitons à célébrer l’âme singulière de notre territoire. Un rendez-vous incontournable pour valoriser nos savoir-faire et faire rayonner l’esprit de Saint-Pierre

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique

Du 1er au 31 Mai 2026, Saint-Pierre renoue avec son épopée. Sous la thématique « Lespri Mwa Mé : une ville, une énergie, une histoire ».