Programme du mercredi 17 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Programme du mercredi 17 décembre Noël à Concarneau

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

– De 10h à 12h Atelier cartes de Noël au Parvis des Halles

Initiative des jeunes de l’espace jeunesses, pour les enfants de 3 à 9 ans

– De 10h30 à 12h Heure du conte Médiathèque de Concarneau à partir de 5 ans

– De 10h à 12h Recettes apéritives de Noël, atelier cuisine autour de recettes salées au Restaurant scolaire de Lanriec

– De 14h à 14h45 et de 15h à 15h45 Le yoga des lutins à l’ École élémentaire de Lanriec (salle de motricité)

Venez découvrir une histoire magique de Noël pour explorer le yoga en duo. À partir de 3 ans

– De 14h à 16h Atelier créatif boules de noël au Parvis des Halles, initiative des jeunes de l’espace jeunesses, pour les enfants de 3 à 9 ans

– De 15h à 18h Atelier chocolat par la Maison Larnicol au Parvis des Halles, créez votre gourmandise en chocolat .

