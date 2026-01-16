PROGRAMME DU MOIS CINEMA DES CAPUCINS Rue des Capucins Cazères

PROGRAMME DU MOIS CINEMA DES CAPUCINS

Rue des Capucins CINEMA LES CAPUCINS Cazères Haute-Garonne

Début : 2026-01-21

fin : 2026-02-15

Le Cinéma des Capucins vous propose un programme complet de films, Ciné découverte, court-métrages et jeunes public.

Rue des Capucins CINEMA LES CAPUCINS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 36 73

The Cinéma des Capucins offers a full program of films, Ciné découverte, short films and films for young audiences.

