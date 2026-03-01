Programme du mois de mars 2026 de l’Université Populaire les Amis de la Goualante différent selon l’évènement La Charité-sur-Loire

Programme du mois de mars 2026 de l’Université Populaire les Amis de la Goualante

différent selon l’évènement Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-12

Les Amis de la Goualante, Université Populaire, vous proposent ce mois-ci

– Le 12, au Tip’s (bar en face de la gare) à la Charité à 18 h. Café littéraire

– Le 20, au Bon Laboureur quai Romain Mollot à la Charité à 17 h. : Rendez-vous avec l’histoire, sujet Les homosexuels dans la société française de 1750 à nos jours 2ème partie, animé par Philippe Masanet, agrégé d’histoire, enseignant en classes préparatoires au lycée Henri IV à Paris

– Le 26, rencontre-débat à la Halle au Grains, (Salle des fêtes) rue Sainte-Anne à la Charité à 20 h où nous recevons Christophe Ramaux, économiste enseignant-chercheur à Paris-Sorbonne, membre des économistes atterrés auteur de plusieurs ouvrages dont Pour une économie républicaine

– Le 31, au Bon laboureur, quai Romain Mollot à la Charité à 17 h. 30 Carte Blanche à nos adhérents où Eric Gomez, pilote-formateur, président du club aéronautique de Nevers viendra nous présenter ses photos aériennes des archipels Crozet et Kerguelen, îles subantarctiques

Seules les rencontres-débats sont accessibles à toutes et à tous, les autres activités sont réservées à nos adhérent(e)s .

différent selon l’évènement Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 27 79 lesamisdelagoualante@mailo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programme du mois de mars 2026 de l’Université Populaire les Amis de la Goualante

L’événement Programme du mois de mars 2026 de l’Université Populaire les Amis de la Goualante La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-04 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges