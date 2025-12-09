Programme du samedi 13 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Programme du samedi 13 décembre Noël à Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

De 10h à 20h Marché artisanal organisé par la Galerie des créateurs, Parvis des Halles (entre les chalets)

Vente de produits régionaux et artisanaux par les comités de jumelage de Penzance, Biefeld-Senne et Combloux

– De 10h à 10h45: Marmaille del Mundo dans le forum de l’ école du centre-ville

Spectacle interactif petite enfance (0/3ans) Avec Mondo Marmaille, nous partageons avec les enfants la richesse des musiques, rythmes, langues et accents qui racontent le monde, qui étonnent et éveillent, qui font rêver et voyager. Dans la douceur et la simplicité d’un duo en acoustique, le concert laisse la place aux émotions, et ouvre à la diversité des cultures par le plaisir de la musique. Sans nous restreindre au répertoire des comptines, nous choisissons des morceaux que nous aimons, en les agrémentant de jeux musicaux et de découvertes d’instruments.

Inscription petite.enfance@concarneau.fr (Limité à 30 places).

– De 10h30 à 12h: Mission hotte magique, Lancement de l’enquête en famille au Parvis des Halles

Jeu d’énigme pour les 5/10 ans.

– De 14h à 16h Atelier portrait de Noël au Parvis des Halles. Séance photo et fabrication de cadres à conserver ou à offrir.

– De 17h à 19h Concert Les Karen Sheriff au Parvis des Halles

Chorale mixte de reprises rock/pop/punk des morceaux, cultes ou plus contemporains, font partie de leur répertoire évolutif. Avec des reprises de standards du punk, du rock et de la pop, les KS revisitent des airs bien connus à grands coups de Ramones, de David Bowie, de Patti Smith, de Pixies, mais aussi de groupes plus contemporains.

Chef de chœur Ronan Rouxel Accompagnement Mickaël Guerrand.

– De 18h à 19h30 Konkern’ Noz au Parvis des Halles

Visite guidée de la Ville-Close dans la magie de la nuit Tarif plein 6 € | réduit 4 € | gratuit de 12 ans

– De 18h30 à 20h dégustation de tartiflette savoyarde, préparée par le comité de jumelage de Combloux au Parvis des Halles, 9 € (sur place et à emporter). .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

English :

L’événement Programme du samedi 13 décembre Noël à Concarneau Concarneau a été mis à jour le 2025-12-05 par OTC CCA