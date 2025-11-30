Programme du Téléthon en Pays Rignacois et Plateau de Montbazens 2025

Rignac Aveyron

Début : 2025-11-30

fin : 2025-12-06

2025-11-30

DIMANCHE 30 NOVEMBRE

RIGNAC

MARCHÉ DE NOËL TOMBOLA

Salle des Fêtes Organisé par le Rignac Basket Club

BELCASTEL

14H MARCHE PÉDESTRE

Salle des Fêtes

Participation: 5€. Café et vin chaud offerts par la municipalité

SAMEDI 6 DECEMBRE

ROUSSENNAC

9H ACCUEIL CAFÉ FOUACES. DÉPART RANDO PÉDESTRE, VTT, COURSE. Boucle de 8 kms à parcourir 1 à plusieurs fois sous forme de défi.

LUGAN 9H-12H VENTE DE GÂTEAUX CONFECTIONNÉS PAR LES RÉSIDENTS À L’EHPAD LA MONTANIE

ROUSSENNAC

11H30 DÉMONSTRATION DES POMPIERS AU CITY PARC

12H30 REPAS PAËLLA à la Salle des Fêtes Tarif : 12€

RESERVATION REPAS A L’OFFICE DE TOURISME DE MONTBAZENS : 05 65 63 77 94

Organisée par l’association Rouss’Actifs, la Commune de Roussennac, la Commune de Lugan et l’EHPAD La Montanie

14H30 Départ vers Aubignac

RIGNAC

13H30 RANDONNEE PEDESTRE Circuit de Rignac devant Espace Jarlan en direction de Saint Félix et d’Aubignac (Participation: 5€). Durée 1h. Minibus possible pour le retour. Organisée par les Marcheurs du Pays Rignacois Ouvert à tous

BOURNAZEL ESCANDOLIERES

14H RANDONNEE PEDESTRE : Circuit Bournazel Escandolières : 8km 2h30

Organisée par les Communes d’Escandolières et de Bournazel Tarif : 5€. Départ Parking du Caussanel à Bournazel.

AUBIGNAC

14H-17H VENTE DE FOUACES Démonstration de la cuisson au four à pain et vente de vin chaud.

ESCANDOLIERES

14H MINI TOURNOI MARIO KART 8 DELUXE. Inscription obligatoire 5 € (donner prénom et pseudo) par téléphone: 07 52 04 80 00. Places limitées.

RIGNAC Espace André Jarlan

15H30-16h30 Atelier éveil musical (enfants de 3 à 6 ans) de l’espérance rignacoise.

19H APERO CONCERT avec les élèves de l’école de musique de l’espérance rignacoise et L’ESPERANCE RIGNACOISE.

20H30 REPAS CHOUCROUTE faite par O BOUCHER Lucas Cabrol à Rignac.

Tarifs adultes 20€ enfants de 6 à 15 ans 10€ enfants de moins de 6 ans Gratuit.

RESERVATIONS AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS AVANT LE MARDI 2 DECEMBRE 05 65 80 26 04.

Soirée dansante animée par Bernard Gaches.

MONTBAZENS 17H30 COLOR RUN SUIVI D’UN BAL DES POMPIERS

Salle des fêtes. Bal animé par No Reso . Restauration sur place possible .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

