Programme du Théâtre Tony Poncet Théâtre Tony Poncet Saint-Aigulin
samedi 12 septembre 2026 · Théâtre Tony Poncet · Saint-Aigulin
Informations pratiques
Saint-Aigulin
Programme du Théâtre Tony Poncet
Théâtre Tony Poncet 53 rue Victor Hugo Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-18 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-10
Programmation du Théâtre Tony Poncet de septembre à décembre.
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Théâtre Tony Poncet 53 rue Victor Hugo Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 62 12 24
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English :
Program for the Tony Poncet Theater from September through December.
L’événement Programme du Théâtre Tony Poncet Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge