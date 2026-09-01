Programme du Théâtre Tony Poncet Théâtre Tony Poncet Saint-Aigulin

Informations pratiques

Saint-Aigulin

Programme du Théâtre Tony Poncet

Théâtre Tony Poncet 53 rue Victor Hugo Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-18 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-10

Programmation du Théâtre Tony Poncet de septembre à décembre.

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Théâtre Tony Poncet 53 rue Victor Hugo Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 62 12 24

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English :

Program for the Tony Poncet Theater from September through December.

L’événement Programme du Théâtre Tony Poncet Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge