Programme du vendredi 12 décembre Noël à Concarneau Concarneau

Programme du vendredi 12 décembre Noël à Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage.

Vendredi 12 décembre

– De 10h à 20h Vente de produits régionaux et artisanaux par les comités de jumelage de Penzance, Bielefeld-Senne et Combloux, Parvis des Halles.

– De 18h à 18h30 Inauguration

– De 18h30 à 19h30 Concert The Jazzmakers Concert Offert par notre partenaire Guy Cotten

The Jazzmakers, c’est la rencontre électrique entre un contrebassiste, un saxophoniste, un guitariste et un percussionniste-batteur argentin. Projet de composition originale, le quartet puise son inspiration dans le Blues et la Soul, tout en faisant revivre le son lumineux et groovy des années 70, dans l’esprit des productions CTI de Creed Taylor. Leur musique, à la fois festive, élégante et vibrante, explore un jazz de création, libre, chaleureux et profondément vivant.

– De 18h30 à 20h sur le Parvis des Halles dégustation de tartiflette savoyarde préparée par le comité de jumelage de Combloux, 9 € (sur place et à emporter) .

