Programme espace jeunes Plouider Familles de la Baie Salle omnisports Plouider
Programme espace jeunes Plouider Familles de la Baie Salle omnisports Plouider lundi 20 octobre 2025.
Programme espace jeunes Plouider Familles de la Baie
Salle omnisports Espace Jeunes Plouider Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-20
Animation jeunesse Plouider, stages, sorties, prévention pour les vacances d’Octobre 2025. .
Salle omnisports Espace Jeunes Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 6 61 13 67 19
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Programme espace jeunes Plouider Familles de la Baie Plouider a été mis à jour le 2025-10-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne