Programme Estival Foulées de l’Oppidum – Parc du Château Essey-lès-Nancy 14 juin 2025 16:00

Meurthe-et-Moselle

Programme Estival Foulées de l’Oppidum Parc du Château 27 Rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-06-14 16:00:00

fin : 2025-06-14 20:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Manifestation conviviale permettant de faire du sport (marche, course, trail…) dans la nature, à travers la butte Sainte-Geneviève et le plateau de Malzéville.

Plusieurs parcours possibles.

Inscriptions en ligne ou sur place le jour j. Détails des conditions et tarifs d’inscription sur le site internet.Tout public

Parc du Château 27 Rue du Chanoine Laurent

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage visits and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive in Nancy and its Metropolis.

A friendly event where you can do sport (walking, running, trail running, etc.) in nature, through the Butte Sainte-Geneviève and the Plateau de Malzéville.

Several routes available.

Registration online or on site on the day. Details of conditions and registration fees on the website.

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Gesellige Veranstaltung, bei der Sie Sport treiben können (Wandern, Laufen, Trail?), in der Natur, durch die Butte Sainte-Geneviève und das Plateau von Malzéville.

Mehrere Strecken sind möglich.

Anmeldung online oder am Tag der Veranstaltung vor Ort. Einzelheiten zu den Anmeldebedingungen und -gebühren finden Sie auf der Website.

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax intorno alle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Un evento conviviale in cui è possibile fare sport (camminata, corsa, trail running, ecc.) in campagna, attraverso la Butte Sainte-Geneviève e il Plateau de Malzéville.

Sono disponibili diversi percorsi.

Iscrizioni online o in loco il giorno stesso. Dettagli sulle condizioni e sulle quote di iscrizione sul sito web.

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas del patrimonio y momentos de relax en torno a las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

Un evento amistoso en el que podrá practicar deporte (senderismo, running, trail running, etc.) en plena naturaleza, a través de la Butte Sainte-Geneviève y la Plateau de Malzéville.

Varios recorridos disponibles.

Inscripción en línea o in situ el mismo día. Detalles de las condiciones y gastos de inscripción en el sitio web.

