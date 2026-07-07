Programme été 2026 PONEY CLUB PIROUETTE Les Repôts
mardi 7 juillet 2026 · PONEY CLUB PIROUETTE · Les Repôts
Informations pratiques
Les Repôts
Programme été 2026
PONEY CLUB PIROUETTE 300 Chemin de la Coupe de France Les Repôts Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:45:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Le poney club accueille durant l’été les enfants à partir de 2 ans pour des séances baby-poney et balade avec la participation des parents.
Nous proposons aussi pour les plus grands des 1/2 journées pour vivre un beau moment avec des poneys super sympas. Nous allons ensemble les chercher au pré, faire le nettoyage des poneys (pansage), puis deux activités sont proposées par 1/2 journée. .
PONEY CLUB PIROUETTE 300 Chemin de la Coupe de France Les Repôts 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 48 47 05
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English : Programme été 2026
L’événement Programme été 2026 Les Repôts a été mis à jour le 2026-07-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)