UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Repôts

Programme été 2026 PONEY CLUB PIROUETTE Les Repôts

mardi 7 juillet 2026 · PONEY CLUB PIROUETTE · Les Repôts

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
PONEY CLUB PIROUETTE
Adresse
300 Chemin de la Coupe de France
Ville
39140 Les Repôts
Département
Jura
Tarif

Les Repôts

Programme été 2026

PONEY CLUB PIROUETTE 300 Chemin de la Coupe de France Les Repôts Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:45:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Le poney club accueille durant l’été les enfants à partir de 2 ans pour des séances baby-poney et balade avec la participation des parents.
Nous proposons aussi pour les plus grands des 1/2 journées pour vivre un beau moment avec des poneys super sympas. Nous allons ensemble les chercher au pré, faire le nettoyage des poneys (pansage), puis deux activités sont proposées par 1/2 journée.   .

PONEY CLUB PIROUETTE 300 Chemin de la Coupe de France Les Repôts 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 48 47 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programme été 2026

L’événement Programme été 2026 Les Repôts a été mis à jour le 2026-07-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)