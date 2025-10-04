Programme Fête de la Science au puy de Dôme puy de Dôme Orcines

puy de Dôme 1 Chemin du Couleyras Orcines Puy-de-Dôme

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Le puy de Dôme a de tout temps fait avancer la recherche alors pour fêter la science, nous vous donnons rendez-vous au sommet pour explorer le monde de la science sous ses multiples dimensions.

puy de Dôme 1 Chemin du Couleyras Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

English :

The Puy de Dôme has always been a driving force in research, so to celebrate science, we’re inviting you to the summit to explore the world of science in all its many dimensions.

German :

Der Puy de Dôme hat seit jeher die Forschung vorangetrieben. Um die Wissenschaft zu feiern, laden wir Sie auf den Gipfel ein, um die Welt der Wissenschaft in ihren vielfältigen Dimensionen zu erkunden.

Italiano :

Il Puy de Dôme è sempre stato una forza trainante nella ricerca, quindi per celebrare la scienza, vi invitiamo al summit per esplorare le molte sfaccettature del mondo della scienza.

Espanol :

El Puy de Dôme siempre ha sido un motor de investigación, así que, para celebrar la ciencia, le invitamos a la cumbre para explorar las múltiples facetas del mundo de la ciencia.

