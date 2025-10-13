Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach

Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach lundi 13 octobre 2025.

Programme intégré d’équilibre dynamique

1 Rue des Roses Behren-lès-Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2025-10-13
fin : 2025-10-13

Date(s) :
2025-10-13

Adultes
0  .

1 Rue des Roses Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 87 67 51  ccas@ville-behren.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2025-10-02 par FORBACH TOURISME