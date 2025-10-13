Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach
Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach lundi 13 octobre 2025.
Programme intégré d’équilibre dynamique
1 Rue des Roses Behren-lès-Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2025-10-13
fin : 2025-10-13
Date(s) :
2025-10-13
Adultes
0 .
1 Rue des Roses Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 87 67 51 ccas@ville-behren.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2025-10-02 par FORBACH TOURISME