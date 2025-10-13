Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach

Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach lundi 13 octobre 2025.

Programme intégré d’équilibre dynamique

1 Rue des Roses Behren-lès-Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-10-13

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

Adultes

0 .

1 Rue des Roses Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 87 67 51 ccas@ville-behren.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Programme intégré d’équilibre dynamique Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2025-10-02 par FORBACH TOURISME