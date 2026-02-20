Programme jeune Vacances de Février Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur
Rue du 19 Mars 1962 Foyer des jeunes Lanmeur Finistère
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-27
2026-02-23
Le foyer des jeunes de Lanmeur propose, pendant les vacances scolaires, diverses activités.
– Lundi 23 février Foyer à Lanmeur, de 13h30 à 17h.
– Mardi 24 février Foyer à Lanmeur, de 9h30 à 12h Après-midi sportive à la salle omnisports, de 13h45 à 16h30.
– Mercredi 25 février Foyer à Lanmeur, de 13h30 à 17h.
– Jeudi 26 février Atelier couture de 10h à 12h Foyer de 13h30 à 17h30 Soirée Les Traîtres de 18h à 22h (chacun apporte son repas).
– Vendredi 27 février Badminton et tennis de table à la salle omnisports, de 13h30 à 17h. .
Rue du 19 Mars 1962 Foyer des jeunes Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54
