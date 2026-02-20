Programme jeune Vacances de Février Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur

Programme jeune Vacances de Février

Rue du 19 Mars 1962 Foyer des jeunes Lanmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Le foyer des jeunes de Lanmeur propose, pendant les vacances scolaires, diverses activités.

– Lundi 23 février Foyer à Lanmeur, de 13h30 à 17h.

– Mardi 24 février Foyer à Lanmeur, de 9h30 à 12h Après-midi sportive à la salle omnisports, de 13h45 à 16h30.

– Mercredi 25 février Foyer à Lanmeur, de 13h30 à 17h.

– Jeudi 26 février Atelier couture de 10h à 12h Foyer de 13h30 à 17h30 Soirée Les Traîtres de 18h à 22h (chacun apporte son repas).

– Vendredi 27 février Badminton et tennis de table à la salle omnisports, de 13h30 à 17h. .

Rue du 19 Mars 1962 Foyer des jeunes Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54

