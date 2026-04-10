Programme jeunesse | Maison de Quartier de Villejean Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes 11 – 18 avril Ille-et-Vilaine

Vacances Printemps 2026 jeunesse .

Vacances Printemps 2026 jeunesse

ALSH 11-14 ans – MAISON DE QUARTIER

Le programme ALSH 11-14 ans des prochaines vacances est disponible dans nos lieux d’accueil et consultable ici en cliquant sur l’image de droite.

Ce programme est à destination de tous les jeunes âgés de 11 à 14 ans, adhérents de notre structure.

>>> La Cave à Musique sera ouverte pendant les vacances en fonction du programme d’activités.

DES ACTIVITES POUR LES 10-12 ANS

En marge de notre programmation jeunesse, nous proposons des temps et des journées spécifiques pour les jeunes de 10 à 12 ans.

L’ensemble de nos propositions sera consultable sur les plaquettes enfance/jeunesse de notre association.

LA MAISON VERTE (un lieu pour les jeunes de 12 à 17 ans)

La Maison Verte ouvre ses portes pour tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Entre temps d’échanges, jeux, découvertes et initiations, venez prendre part à l’animation du lieu !

Ouverture :

– Du mardi au vendredi de 14h00 à 19h00,

– Les samedis de 14h00 à 18h00.

Le temps de ces ouvertures, l’équipe jeunesse propose des animations, des stages de découverte…

Des chantiers jeunes et des actions d’autofinancement sont proposés aux jeunes afin de les aider dans la réalisation de leurs projets.

Renseignements auprès des animateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T19:00:00.000+02:00

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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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