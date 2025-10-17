Programme Journées nationales de l’architecture à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Pont-l'Évêque Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Visites d’agence d’architecture et de chantiers, promenades urbaines, ateliers jeune public…découvrez les Journées nationales de l’architecture !

En préambule Vendredi 17 octobre à 19h

Conférence sur la reconstruction de la ville par Eloïse Bregant-Belin

Cinéma Le Concorde Pont-l’Évêque (ouverture des portes du cinéma à 18h30) Gratuit Réservation obligatoire (places limitées) Sur inscription 02 31 64 12 77

SAMEDI 18 OCTOBRE

> Exposition Architectures aux Dominicaines, avec la participation du FRAC Normandie. Toute la journée Les Dominicaines

> Atelier artistique pour les 3-6 ans > Volume > construction d’un village lumineux en papier coloré 10h30-11h30

Les Dominicaines 02 31 64 89 33 Tarif 2€

> Atelier 7-12 ans de 14h30 à 16h > volume > construction d’une maquette d’un bâtiment imaginaire à partir de bâtonnets de bois colorés

Les Dominicaines 02 31 64 89 33 Tarif 2€

> Conférence Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?

Animée par M. Fabien Blondel, Cogérant du cabinet ACAU, cabinet en charge de la réalisation du nouvel espace associatif le Pré² et de la Halle des herbages à Pont-l’Évêque.

Flavien Blondel présente son travail et les méthodes permettant d’accorder l’ancien avec le moderne.

Salle de la Micro-Folie 15h Les Dominicaines Gratuit sur inscription au 02 31 64 89 33 Gratuit

> Visites architecturale de l’ancienne prison 11h et 16h

Venez découvrir l’architecture et l’histoire de ce remarquable édifice datant du début du XIXe siècle et comprendre pourquoi on la surnomme la Joyeuse prison .

Les Dominicaines Gratuit sur inscription au 02 31 64 89 33

Tarifs 4.60€/adulte, 2.60€/étudiant, gratuit pour les moins de 15 ans.

DIMANCHE 19 OCTOBRE

> Exposition Architectures aux Dominicaines, avec la participation du FRAC Normandie Toute la journée Les Dominicaines

> Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque 11H

Par l’Office de Tourisme Tarif Adulte 7 euros; Tarif Enfant 3 euros; Tarif Réduit 4 euros

Sur réservation 02 31 64 12 77

> Visites architecturale de l’ancienne prison le dimanche 19 octobre > 11h et 14h30

Les Dominicaines 02 31 64 89 33

Tarifs 4.60€/adulte, 2.60€/étudiant, gratuit pour les moins de 15 ans. .

Ville de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

English : Programme Journées nationales de l’architecture à Pont-l’Évêque

Discover the Journées nationales de l’architecture with visits to architectural offices and construction sites, urban walks and workshops for young audiences!

German : Programme Journées nationales de l’architecture à Pont-l’Évêque

Besuche von Architekturbüros und Baustellen, Stadtspaziergänge, Workshops für junges Publikum… Entdecken Sie die Nationalen Architekturtage!

Italiano :

Scoprite le Journées nationales de l’architecture con visite a studi di architettura e cantieri, passeggiate urbane e laboratori per i giovani!

Espanol :

Descubra las Journées nationales de l’architecture con visitas a estudios de arquitectura y obras, paseos urbanos y talleres para jóvenes

