PROGRAMME JUIN SOCIAL BAR – Montpellier, 3 juin 2025

Hérault

48 Square de la Babote Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-03

Ne manquez pas les soirées spéciales du mois de juin au Social Bar ! Plein de nouvelles soirées qui changent un peu !

Ne manquez pas les soirées spéciales du mois de juin au Social Bar !

Quelques dates un peu particulières de ce mois

– Vendredi 6 juin 20h Silent Party par Sophie Auber aka DJ Soph’

– Samedi 7 juin 16h Défilé de mode éthique par l’association DSD

– Jeudi 12 juin 21h Soirée Beatbox And Rap par l’association Esperanza

– Samedi 14 juin 16h-1h After Road par Marrron.aka préparation au défilé de la Pride avec des ateliers de strass dentaire, de coiffure… et une after party pour bien terminer la soirée

– Mardi 17 juin 21h Soirée DJ Set par une toute nouvelle DJ, DJ Stif

– Mercredi 18 juin 21h Festiv’all, festival mêlant scène musicale et projections

– Vendredi 20 juin 21h Before de la fête de la musique avec les artistes du tremplin musical du Social Bar de mai line up à venir

– Samedi 21 juin 16h-1h Fête de la musique !

En journée ateliers mixage avec l’association Plug n Set et atelier mixologie avec notre barman Nicolas

17h-19h concert de musique brésilienne en extérieur par l’association Cafofo

19h-1h DJ Set en extérieur par l’association Plug n Set, pour un DJ Set évolutif, de musique généraliste à musique techno avec des DJs expérimentés et de jeunes DJs

– Mardi 24 juin 20h Soirée Stand Up version powerpoint par @jordanppr

– Mercredi 25 juin 20h30 Social Impro par Péa et TyroGram

– Jeudi 26 juin 21h Grand Burger Quizz de l’ESS avec La Graine, L’Ile des Possible, Mon Job de Sens, Les Ecolosaures et Mauvais Cancres Occitanie. Une soirée pour apprendre, s’inspirer, gagner des lots, et découvrir plein de chouettes initiatives locales et engagées

Programme complet ci-dessous .

48 Square de la Babote

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 58 86 81

English :

Don’t miss our special June evenings at the Social Bar! Lots of new evenings with a twist!

German :

Verpassen Sie nicht die besonderen Abende im Juni in der Social Bar! Viele neue Abende, die ein wenig Abwechslung bringen!

Italiano :

Non perdetevi le serate speciali di giugno al Social Bar! Tante nuove serate all’insegna del divertimento!

Espanol :

No se pierda las veladas especiales de junio en el Social Bar Muchas noches nuevas con un toque especial

