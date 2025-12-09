Programme La Fête des Lumières, Noël à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse

Programme La Fête des Lumières, Noël à Argenton sur Creuse

Place de la République Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-13

La Fête des Lumières, Noël à Argenton sur Creuse organisée par l’UCIA animé par des déambulations musicales, la présence de mascottes de Noël sans oublier l’incontournable visite du Père Noël. .

Place de la République Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire ucia.argenton36@gmail.com

English :

Fête des Lumières, Christmas in Argenton sur Creuse organized by the UCIA.

