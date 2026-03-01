Programme mars 2026 Micro-folie Maison des services Vesoul
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône
Début : 2026-03-04 13:30:00
fin : 2026-03-04 16:30:00
2026-03-04
Collection Corse un voyage dans l’île de beauté, son patrimoine naturel, sa culture et son histoire. .
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@vesoul.fr
