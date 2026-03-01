Programme mars 2026 Micro-folie Maison des services Vesoul

Programme mars 2026 Micro-folie

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 13:30:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Collection Notre-Dame A travers les documents et les oeuvres d’art, le parcours dans le temps de sa cathédrale, de sa création à sa résurrection. .

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@vesoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programme mars 2026 Micro-folie

L’événement Programme mars 2026 Micro-folie Vesoul a été mis à jour le 2026-02-28 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL