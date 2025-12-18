Programme médiathèque janvier Médiathèque les Carmes Pertuis

Programme médiathèque janvier

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 19h. Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

La médiathèque les Carmes vous présente son agenda du mois de Janvier.

AGENDA JANVIER 2026



Vendredi 9 Janvier Les Racontines de 10h30 à 11h00 de 0 à 3 ans

Vendredi 16 Janvier Concert minuscules à 19h00

Vendredi 16 Janvier Les Racontines de 10h30 à 11h00 de 0 à 3 ans

Vendredi 23 Janvier Les Racontines de 10h30 à 11h00 de 0 à 3 ans

Vendredi 30 Janvier Les Racontines de 10h30 à 11h00 de 0 à 3 ans



( Gratuit sur inscription au 04 90 07 24 80 ) .

Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Carmes media library presents its January agenda.

