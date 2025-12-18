Programme médiathèque janvier Médiathèque les Carmes Pertuis
Programme médiathèque janvier Médiathèque les Carmes Pertuis vendredi 16 janvier 2026.
Programme médiathèque janvier
Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 19h. Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
La médiathèque les Carmes vous présente son agenda du mois de Janvier.
AGENDA JANVIER 2026
Vendredi 9 Janvier Les Racontines de 10h30 à 11h00 de 0 à 3 ans
Vendredi 16 Janvier Concert minuscules à 19h00
Vendredi 16 Janvier Les Racontines de 10h30 à 11h00 de 0 à 3 ans
Vendredi 23 Janvier Les Racontines de 10h30 à 11h00 de 0 à 3 ans
Vendredi 30 Janvier Les Racontines de 10h30 à 11h00 de 0 à 3 ans
( Gratuit sur inscription au 04 90 07 24 80 ) .
Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Carmes media library presents its January agenda.
L’événement Programme médiathèque janvier Pertuis a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de Pertuis