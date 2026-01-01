Programme Microfolies Maison des services Vesoul

Programme Microfolies

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 13:30:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Playlist lieu, trajets, espaces a travers les cartes, les plans, les maquettes, les élévations et la perspective, comment rendre compte des lieux réels ou imaginaires. .

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programme Microfolies

L’événement Programme Microfolies Vesoul a été mis à jour le 2026-01-02 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL