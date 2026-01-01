Programme Microfolies Maison des services Vesoul
Programme Microfolies
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône
Début : 2026-01-21 13:30:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
Playlist lieu, trajets, espaces a travers les cartes, les plans, les maquettes, les élévations et la perspective, comment rendre compte des lieux réels ou imaginaires. .
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@gmail.com
