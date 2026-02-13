Programme parentalité Atelier parents enfants la santé des femmes Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire
Programme parentalité Atelier parents enfants la santé des femmes Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire jeudi 5 mars 2026.
Programme parentalité Atelier parents enfants la santé des femmes
Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 17:00:00
fin : 2026-03-05 18:30:00
Date(s) :
2026-03-05
Temps d’échange et partage d’expérience autour des maladies féminines avec l’intervention de professionnels de santé du réseau CPTS Ondaine Forez.
Encadré par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.
.
Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A time for exchanging and sharing experiences on women’s diseases, with presentations by health professionals from the CPTS Ondaine Forez network.
Supervised by the Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.
L’événement Programme parentalité Atelier parents enfants la santé des femmes Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Loire Semène