Programme parentalité Atelier parents enfants la santé des femmes Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire

Programme parentalité Atelier parents enfants la santé des femmes

Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 17:00:00

fin : 2026-03-05 18:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Temps d’échange et partage d’expérience autour des maladies féminines avec l’intervention de professionnels de santé du réseau CPTS Ondaine Forez.

Encadré par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.

.

Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr

Afficher la carte du lieu

English :

A time for exchanging and sharing experiences on women’s diseases, with presentations by health professionals from the CPTS Ondaine Forez network.

Supervised by the Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.

