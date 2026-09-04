Programme parentalité – atelier parents-enfants : temps de sensibilisation et d’échanges autour de l’autisme (TSA) Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Programme parentalité – atelier parents-enfants : temps de sensibilisation et d’échanges autour de l’autisme (TSA)

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-08 19:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Venez découvrir et mieux comprendre les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) à travers un temps d’information et de partage avec l’équipe mobile Autisme enfants et adultes de Haute-Loire.

Ouvert à tous.

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Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36

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English :

Come learn about and gain a better understanding of Autism Spectrum Disorder (ASD) through an information session and discussion with the Haute-Loire Mobile Autism Team for Children and Adults.

Open to everyone.

L’événement Programme parentalité – atelier parents-enfants : temps de sensibilisation et d’échanges autour de l’autisme (TSA) Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Semène