Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont

mercredi 21 octobre 2026 · Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 16:00:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Une soirée placée sous le signe du sport et du respect.

.

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 06 50 parentalite@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening dedicated to sports and respect.

L’événement Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Semène