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AGENDA · Saint-Just-Malmont

Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont

mercredi 21 octobre 2026 · Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord
Adresse
Gymnase n°1
Ville
43240 Saint-Just-Malmont
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Just-Malmont

Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Une soirée placée sous le signe du sport et du respect.
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Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 06 50  parentalite@loire-semene.fr

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English :

An evening dedicated to sports and respect.

L’événement Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Semène

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