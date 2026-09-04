Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont
mercredi 21 octobre 2026 · Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter
Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21 18:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Une soirée placée sous le signe du sport et du respect.
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Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 06 50 parentalite@loire-semene.fr
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English :
An evening dedicated to sports and respect.
L’événement Programme parentalité – Bouger et jouer pour se respecter Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Semène
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