Programme parentalité – Construire et jouer pour assembler des idées Rue des Acacias Pont-Salomon
samedi 7 novembre 2026 · Rue des Acacias · Pont-Salomon
Informations pratiques
Pont-Salomon
Programme parentalité – Construire et jouer pour assembler des idées
Rue des Acacias Accueil de loisirs Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 12:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Parents et enfants sont invités à partager un moment ludique et créatif autour du thème de la construction.
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Rue des Acacias Accueil de loisirs Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 04 50 parentalite@loire-semene.fr
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English :
Parents and children are invited to share a fun and creative experience centered on the theme of building.
L’événement Programme parentalité – Construire et jouer pour assembler des idées Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Semène
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