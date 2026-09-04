Programme parentalité – Construire et jouer pour assembler des idées Rue des Acacias Pont-Salomon

Informations pratiques

Pont-Salomon

Programme parentalité – Construire et jouer pour assembler des idées

Rue des Acacias Accueil de loisirs Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Parents et enfants sont invités à partager un moment ludique et créatif autour du thème de la construction.

.

Rue des Acacias Accueil de loisirs Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 04 50 parentalite@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parents and children are invited to share a fun and creative experience centered on the theme of building.

L’événement Programme parentalité – Construire et jouer pour assembler des idées Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Semène